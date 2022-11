Si è finto il nipote e ha rubato migliaia di euro | attenzione massima

(Di giovedì 17 novembre 2022) I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 23enne e di un 35enne per “truffa aggravata e prelievo fraudolento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ilchiedeva informazioni quali la sua solitudine in casa, l'esatto indirizzo dell'abitazione nonché di non chiudere la cornetta telefonica (espediente utile per tenere la linea occupata ...Truffa del, anziana derubata di soldi e gioielli. Prosciugato il conto con la pensione 'Cercavamo l'avvocato' Una banda di quattro uomini, tutti stranieri, travisati con il passamontagna ...(AGR) I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della R ...L'hanno raggirata con la truffa del falso nipote per poi rubarle la pensione e i gioielli. Vittima una anziana di 81 anni. A ricostruire quanto avvenuto i carabinieri della compagnia di Castel Gandolf ...