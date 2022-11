Schillaci | Il Covid e' in fase endemica Attenti come per l' influenza

La curva dei contagi segna ancora una lieve flessione ed in una settimana cala del 2,4%. Dati che incoraggiano il ministro della Salute Orazioa parlare di "fase endemica" invitando ad usare "le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza" per tornare alla normalita'. E che la pandemia stia cambiando forma e possa quindi ...Le parole diriguardo a come comportarsi in caso di positività Intervistato per Porta a Porta,ha affermato che ilandrebbe trattato con le stesse attenzioni che si hanno ...La curva dei contagi segna ancora una lieve flessione ed in una settimana cala del 2,4%. Dati che incoraggiano il ministro della Salute ...La normalizzazione del Covid. È questa la linea, chiarissima fin dal primo giorno, adottata dal governo Meloni. E, nello specifico, dal ministro della Salute Orazio Schillaci. I primi passi sono stati ...