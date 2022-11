Scappano dall' hotel | il caos dei migranti sbarcati in Francia

(Di giovedì 17 novembre 2022) In26 minori sui 44 dell'Ocean Viking hanno lasciato l'albergo che li ospitava a Tolone dove la nave è attraccata meno di una settimana fa. A spiegarlo a "Le Figaro" è il presidente del Consiglio dipartimentale del Var, Jean-Louis Masson. «Non abbiamo il poter per trattenerli», ha spiegato. «Tre dei 44 minorenni sono fuggiti nei primi due giorni. Questa mattina ne mancavano 23 per un totale di 26», ha sottolineato. Questi giovani, spiega la stampa francese, erano liberi a differenza degli adulti e ai minorenni accompagnati che devono rimanere nel centro di attesa. Prevalentemente provenienti dell'Eritrea e dell'Egitto questi minori hanno segnalato all'albergo che li ospitava che non sarebbero tornati e che avrebbero raggiunto le loro famiglie in Germania, Norvegia o Svezia, rileva "France Bleu Provence".

