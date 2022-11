Premio Rapallo BPER Banca 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Presentate le terne delle scrittrici selezionate dalla giuria tecnica per le sezioni: NARRATIVA: Gaja Cenciarelli, “Domani interrogo”, Marsilio Editori; Francesca Maccani, “Le donne dell’Acquasanta”, Rizzoli; Elvira Seminara, “Diavoli di sabbia”, Einaudi. SAGGISTICA: Daniela Brogi, “Lo spazio delle donne”, Einaudi; Maura Gancitano, “Specchio delle mie brame”, Einaudi; Bianca Pitzorno, “Donna con libro”, Salani. La cerimonia di premiazione finale delsi terrà il 2 dicembre all’Excelsior Palace Hotel di, 17 novembre.Oggi, giovedì 17 novembre, durante la conferenza stampa tenutasi presso la Sala Trasparenza – Regione Liguria sono state presentate le terne delle scrittrici finaliste in gara per ...