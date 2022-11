Padova | presidente onlus verso il processo | Ha speso per sé fondi raccolti per i bambini malati

- L'accusa è grave e scuote il mondo del volontariato e della sanità veneta: soldi della ... realtà nata nel 2009 e gestita dallaChiara Girello Azzena . La Questo contenuto è ...Fondi versati a favore dei bambini malati di cancro utilizzati anche per viaggi privati e spese al supermercato: è la pesante accusa con la quale è stata indagata aladell'associazione onlus Team For Children, Chiara Girello Azzena. Secondo l'accusa - riferiscono i quotidiani locali - la donna è sospettata di essersi appropriata di decine di ...Al momento, l’uomo si trova nel carcere di Padova, a disposizione del presidente della corte d’appello di Venezia e degli organi di polizia per la cooperazione internazionale. È stato arrestato in via ...Tutto è partito da un esposto inviato in Procura, in cui veniva raccontato come la presidente di Team for Children impiegasse i fondi della onlus per fini personali. Secondo la ricostruzione della ...