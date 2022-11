Lombardia | Majorino Pd | ' Possiamo battere Fontana ma serve compattezza'

Così l' europarlamentare del Pd, Pierfrancesco, possibile candidato del centrosinistra alle regionali in. "Io ho proposto di individuare il candidato o la candidata un anno e ...Lo scrive su Facebook Pierfrancescofacendo il punto sulla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali inCosì in un post su Facebook l’europarlamentare del Pd, Pierfrancesco Majorino, possibile candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia. “Io ho proposto di individuare il candidato o la ...Milano, 17 nov.(Adnkronos) - "Nei prossimi giorni, come annunciato, il presidente Fontana presenterà il suo programma e avvierà la sua campagna elettorale. Letizia Moratti è in campo e oltre ...