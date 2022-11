Lazio | Sarri sorride | Immobile torna a lavorare in gruppo

ROMA - Ciro Immobile è tornato a lavorare con il resto del gruppo. L'attaccante biancoceleste ha smaltito l'infortunio che lo ha costretto a saltare l'ultima trasferta sul campo della Juventus (dopo ...LUIS ALBERTO ILIC - Il mercato di Gennaio si avvicina e lacercherà di essere per una volta protagonista, regalando ale pedine mancanti per completare la rosa. I biancocelesti proveranno poi a risolvere la grana Luis Alberto , con lo spagnolo ...La Lazio si allenerà nel centro sportivo di Formello domani e sabato, quando ci sarà il rompete le righe. Sarri concederà alla squadra undici giorni di riposo: la ripresa della preparazione è fissata ...Sarri ha detto che «in questo momento della sua carriera meno ... secondo il sito specializzato Transfermarkt varrebbe solo un milione di euro, e alla Lazio ne è costati appena 178.014 come indennità ...