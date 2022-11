Campus Bio-Medico e Intesa Sanpaolo insieme per l' alta formazione

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'UniversitàBio-di Roma con il sostegno diriporta in Italia uno degli ingegneri biomedici più influenti a livello globale: il professore Leandro Pecchia, Presidente della Società europea di ingegneria biomedica (EAMBES), Segretario generale dell'associazione mondiale (IFMBE), consulente OMS per le tecnologie per il Covid-19 e membro del CTS del ministero della Salute per i dispositivi medici. Dopo una lunga esperienza nel Regno Unito presso le università di Sheffield, Nottingham e Warwick, Leandro Pecchia sarà docente in Bioingegneria elettronica e informatica nella facoltà di Ingegneria dell'UniversitàBio-di Roma e dirigerà la nuova unità di ricerca in “Intelligent Health Technology”, grazie alla collaborazione tra la ...