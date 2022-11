Annamaria Bernardini de Pace | “Alcuni vip non mi hanno pagata Ecco chi sono”

DE PACE A BELVE: 'TOTTI CHI' COMUNICATO STAMPA francesca fagnani 4 La nota avvocatessa divorzistaDe Pace arriva a 'Belve' e ce n'è ha per tutti: per Totti, ...Asia Argento al centro della puntata di Belve in onda mercoledì 16 novembre su Rai2. A tirarla in balloDe Pace . Francesca Fagnani ha infatti ricordato quando l'attrice non pagò il salto all'avvocato. 'Ricordo - ha detto laDe Pace in precedenza - di averla difesa tanti ...Ieri è andata in onda in seconda serata una nuova puntata di Belve, celebre talk show di Rai Due e tra gli ospiti abbiamo visto Annamaria Bernardini De Pace. Nel corso dell’intervista con Francesca ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...