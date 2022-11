Uomini e donne | registrazione 15 novembre | Riccardo mette fine a tutto | Ida vicino al ritorno in studio

... insieme a storie di vita e segrete passioni die sottoposte, l'amore per la terra, i ...mare latteo che obnubila l'oscurità del mondo esterno e indica che la vera cecità è quella degli...Certo la pallavolo, vincendo tanto, nelle giovanili, al massimo livello con, merita lo stesso rispetto del nuoto che ha vinto tantissimo e non ha voglia di fermarsi. Il basket e i ...Probabilmente siamo all’epilogo: ora Gemma di Uomini e Donne è pronta all’addio. Ecco dove l’hanno chiamata Potrebbe esserci un inatteso colpo di scena a Uomini e Donne, la dama più famosa del trono o ...Rocco Siffredi si racconta in un’intervista a Belve, dove non solo svela i costi della sua Academy, ma anche alcuni segreti piuttosto intimi ...