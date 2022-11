Ultime Notizie – Missile in Polonia | Zelensky | “Non è dell’Ucraina | nessun dubbio”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zeelensky non crede che ilcaduto ieri sera insia stato sparato dalla contraerea di Kiev. “Non hoche ilnon fosse nostro”, ha detto ai giornalisti nella capitale ucraina, secondo quanto scrive Interfax Ukraine.ha spiegato di aver ricevuto rapporti in tal senso da parte delle Forze armate e l’aviazione e di “non poter far altro che fidarmi di loro”. Secondo, agli ucraini dovrebbe essere permesso di recarsi sul sito dell’impatto e far parte della squadra d’indagine sull’accaduto. Il ministro degli Esteri ucraino, Dimitro Kuleba, intanto ha chiesto che si convochi un vertice della Nato, con la partecipazione degli ucraini. Per Kuleba la risposta “alle azioni russe” dovrebbe ...

