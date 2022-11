Ultime Notizie – Incidente | scontro auto-tir nel trevigiano | morta una donna

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 16 novembre 2022)oggi nel. Una 59enne èin unavvenuto, intorno alle 13, a San Zenone degli Ezzelini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Asolo. Laper cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con unarticolato, condotto da un bosniaco di 41 anni. Nel violento impatto lasul colpo, mentre l’trasportatore è rimasto illeso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione