Robusta e non obesa | così il Tar riammette nell' Arma una carabiniera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - Un altro carabiniere "obeso", ma in realtà solo robusto: solo che stavolta si tratta di una, una donna di 32 anni prima esclusa dalle selezioni dell'perché ritenuta sovrappeso, ma che gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo, sono riusciti a far reinserire, vincendo un ricorso al Tar e al Consiglio di Stato. La neoallieva, di origini tunisine ma residente a Palermo, ha dimostrato infatti che l'eccesso di massa grassa rilevato in sede di prove psicofisiche dalla commissione medica dell'era stato calcolato in maniera errata. L'indice di massa corporea (Imc) e di massa grassa erano risultati oltre il limite consentito, per una valutazione non corretta dell'altezza, 170 centimetri contro quelli "veri", che erano 172. Come già avvenuto il mese scorso per un altro ...