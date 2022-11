Piantedosi | In Italia non si entra illegalmente Centomila nei centri di accoglienza

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - "Affermiamo il principio che innon sie che la selezione non la fanno i trafficanti. Vogliamo governare le migrazioni e non subirle". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, nella sua informativa al Senato. Il ministro, che replicherà il suo intervento alla Camera, ha riferito che "A fronte di un impegno di 13 Stati europei ad accogliere 8 mila migranti, ad oggi ne sono stati ricollocati solo 117, di cui 74 in Germania, 38 in Francia e 5 in Lussemburgo". "Gli arrivi quest'anno sono stati oltre 90mila, il 60% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Un dato che incide pesantemente sul sistema digià provato dagli arrivi di profughi in fuga dalla guerra dall'Ucraina, circa 172mila". E con "circa 100 mila migranti nel sistema di ...

Alla nave Ocean Viking, battente bandiera norvegese, l'non ha mai negato l'ingresso in acque nazionali. Ci sono "passaggi che vanno segnalati", dice: "La nave non è mai entrata in ...... significa che la maggioranza dei migranti che arrivano inè spinta da motivazioni economiche e non ha titolo di restare qui ". Il nodo delle Ong e il caso "Ocean Viking" Matteoha ...Il ministro dell'Interno in Senato: "Vogliamo governare le migrazioni e non subirle". "Le prefetture segnalano una saturazione dei posti disponibili nei centri e diverse criticità" ...Linea dura del ministro Piantedosi sull'immigrazione. "Agiamo con umanità e fermezza: non abbiamo nessuna intenzione di venire meno ai doveri dell'accoglienza, ma in Italia non si entra illegalmente, ...