Perché la candidatura di Trump per il 2024 non fa più paura

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Martedì, nella sua villa di Palm Beach dove ad agosto l’Fbi ha fatto irruzione per recuperare documenti top secret sottratti alla Casa Bianca, Donald J.ha annunciato la suaalla presidenza per il. Non è stata una sorpresa, aveva detto che l’avrebbe fatto quando ancora i repubblicani speravano di ottenere un grande successo elettorale alle midterm di novembre, considerata la bassa approvazione di Joe Biden. Visti però i risultati, in cui i democratici sono riusciti a mantenere il controllo del Senato e a vincere importanti corse governatoriali contro i candidati più estremisti,è stato, giustamente, subito bollato come il responsabile della disfatta repubblicana. Sul palco, l’ex presidente è apparso stanco, ripetitivo, e mancavano figure di spicco, del partito o della sua famiglia, come ...