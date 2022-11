Mondiali Qatar 2022 | Israele ai suoi tifosi | “Minimizzate la vostra presenza e identità”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) In occasione deidi calcio, il ministero degli esteri israeliani ha creato una guida con dei suggerimenti utili ai propriche vorranno recarsi in, paese con il qualenon trattiene rapporti diplomatici. “laisraeliane – ha detto, citato dai media, Lior Hayat del ministero degli esteri rivolgendosi ai– per il bene dellasicurezza personale”. Hayat ha poi fatto riferimenti specifici ad altre nazioni: “La squadra iraniana prenderà parte aie che si ritiene che decine di migliaia di fan la seguiranno. Inoltre, ci sarannodi altri Paesi del Golfo con i qualinon ha ...

1 Fratelli contro, ai. La rassegna iridata insarà la prima a vedere due calciatori nati dagli stessi genitori, che giocheranno con due nazionali diverse , dato che i Boateng, Jerome e Kevin - Prince, ...Chi é il giocatore più anziano E quello più giovane Quale é il club maggiormente rappresentato E il campionato nel quale militano più atleti partecipanti al Mondiale Idelinizieranno il 20 novembre e fino al 18 dicembre, giorno della finalissima, ci regaleranno un calendario fitto di partite ed emozioni. Abbiamo raccolto una lista con le 10 curiosità ...Cosa non possono fare i tifosi mentre si trovano in Qatar per i Mondiali È quello che in molti appassionati di calcio, in viaggio da tutto il mondo verso la destinazione qatariota, si ...EA Sports simula i Mondiali in Qatar, decretando vincitore, Pallone d'Oro, Guanto d'Oro e capocannoniere. Occhio: FIFA ci ha già preso tre volte... Mancano solo pochi giorni all’inizio dei Mondiali in ...