Inflazione | continua la corsa dei prezzi | a ottobre +11 | 8% Mai così alta dal 1984

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 novembre 2022)lada record dell’. Anche il mese diha visto un nuovo balzo nella crescita dei, con un +11,8 percento rispetto allo stesso mese del 2021. Un aumento vertiginoso dall’8,9 percento registrato a settembre, nonostante un calo di 0,1 punti rispetto alla stima preliminare. Si tratta infatti del massimo dal, quando a Palazzo Chigi sedeva Bettino Craxi. Su base mensile l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo deidei tabacchi, ha visto un aumento del 3,4 percento: anche in questo caso la stima preliminare era di 0,1 punti in più di. Per quanto riguarda il “carrello della spesa”, idei beni alimentari, per la cura ...