Il lusso del Natale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilguarda al. E le città di tutto il mondo si riempiono di luci e installazioni a cura delle Maison più rinomate. Quest’anno è Dior a vestire i grandi magazzini Harrods con «The Fabulous World of Dior», un mondo fatto di pan di zenzero, caramelle e prelibatezze varie che presentano i diversi universi e simboli della griffe come la moda, la bellezza, i gioielli, i profumi e l’arte di vivere. A vetrine, luci - tra cui l’imponente rosa dei venti sulla facciata dell’edificio - e decorazioni si aggiunge il Café Dior at Harrods, dove gustare incredibili creazioni a base di pan di zenzero e glasse colorate. Sempre a Londra svetta colorato il pop-up store di Dolce&Gabbana, a pochi passi da Covent Garden, con i classici panettoni - nati dalla collaborazione con Fiasconaro - ma anche una selezione di capi d’abbigliamento e accessori. Ai grandi ...

...consistente se si tiene conto che secondo uno studio2019 di Horwath Htl, leader mondiale nella consulenza nel settore Hotel and Turism riportato dal Sole 24 Ore, per costruire un hotel di......Riesame e Misure di Prevenzione - su proposta congiuntaQuestorecapoluogo salentino e... Il sequestro, finalizzato alla successiva confisca, riguarda tre autovetture di, due attività ...Mancano ormai poco giorni allo start della 6a edizione della Cronoscalata di Tandalò, celebre cronoscalata sarda, che proprio nella giornata ...L'accelerazione di BYD nella promozione dei veicoli a nuova energia Dal primo veicolo a energia nuova al milionesimo veicolo a energia nuova in 13 anni, da 1 milione a 2 milioni in un solo anno e da 2 ...