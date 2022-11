I francesi cacciano 44 sbarcati dalla Ocean Viking E poi i disumani siamo noi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La Francia ha disposto l'espulsione dal proprio territorio di 44 dei 244 migranti presenti sulla navela scorsa settimana a Tolone, dopo che la loro richiesta d'asilo è stata respinta dalle autorità. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno francese Gèrald Darmanin, durante una sessione di domande al Governo tenutasi nella mattinata di ieri: «Queste persone saranno ricondotte nel Paese di origine non appena le loro condizioni di salute lo consentiranno», ha dichiarato Darmanin, precisando poi come sia «ancora in corso l'esame dei dossier» riguardanti le altre persone presenti sull'imbarcazione Ong, tutte ancora in attesa di conoscere il proprio destino. La Francia, così, ha iniziato a fare quello che dal punto di vista dell'Eliseo non sarebbe invece concesso fare - chi sa perché - all'Italia, ovvero ...