Giornata disabilità | collaborazione tra Aisla e Lega dilettanti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Stare al fianco delle persone con Sla, perché nessuno resti indietro: è questo l’obiettivo alla base dellatra l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica () e lanazionale(Lnd),che si rinnova in vista dellainternazionale delle persone con, che si celebra ogni anno il 3 dicembre. In un’ottica di ‘to care not to cure’, l’iniziativa a supporto dei malati di Sla – promossa da NeMo Lab, polo tecnologico di eccellenza per la ricerca e l’innovazione sulle malattie neuromuscolari – nasce dall’esigenza di ribaltare il paradigma in cui la fragilità diventi una ricchezza da rispettare e valorizzare. Promuovere i valori della lealtà, il rispetto delle regole e della solidarietà e ...