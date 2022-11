G20 | perché è importante l’incontro tra i consiglieri di Meloni e Biden

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A margine del G20 di Bali, in Indonesia, l’ambasciatore Francesco Talò ha incontrato Jake Sullivan. È il primo faccia a faccia tra il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio italiano Giorgiae il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Joe. È un incontro non inusuale ma neppure scontato, la cui positiva riuscita rappresenta un’ottima premessa per un’efficace relazione trache si sono incontrati ieri. A ciò si aggiunge il fondamentale ruolo di Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, e Shawn Crowley, incaricato d’affari ad interim presso l’ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Sullivan e Talò, rappresentante permanente dell’Italia alla Nato con alle spalle esperienza in Israele da ambasciatore e a New York come console, condividono ...