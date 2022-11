Danni maltempo | interrotta l’esercitazione dei Vigili del Fuoco

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Oltre cento gli interventi su tutto il territorio salernitano, effettuati nel pomeriggio di oggi, daidelsu tutto il territorio provinciale. I caschi rossi infatti, sono stati costretti ad interrompere un’esercitazione che si stava svolgendo a Sarno per soccorrere i cittadini dei territori interessati da allagamenti,e disagi causati dalle incessanti piogge. Dopo una ricognizione area con un elicottero del reparto volo deideldi Salerno e di Pontecagnano sul territorio provinciale, in particolare sulle aree colpite dal violento nubifragio, tra cui Sapri, Agropoli, Capaccio Paestum, ecc., ed un monitoraggio del fiume Sele che era stava rischiando la tracimazione in alcuni punti, i caschi rossi hanno raggiunto le zone alluvionate ...

