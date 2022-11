Così si manda in rovina un Paese

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un giorno il Prof. Sergio Ricossa entrò in aula e, dovendo iniziare il corso di Politica Economica e Finanziaria presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Torino, disse a noi studenti presenti in aula quella mattina: “Ricordate: la grammatica è più importante dell’economia”. Molti risero, pensando ad una battuta provocatoria fatta da una persona un po’ eccentrica. E invece, come sempre, aveva ragione lui. Sergio Ricossa ci ha lasciati nel 2016. Lui riuscì a resistere a tutti gli attacchi che la cultura liberale, in special modo quella economica liberista, dovette subire in periodi difficili in cui le ideologie stataliste ed autoritarie sembravano non avere alternative. Oggi è necessario che la sua voce torni a farsi sentire, per tutti coloro che ancora non lo conoscono e soprattutto per i giovani che si affacciano al dibattito politico e culturale. E anche per tutti ...