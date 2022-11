Combinata nordica | Leevi Mutru l’indomito Torna a gareggiare dopo una miocardite e un’emorragia cerebrale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il nome dinon dirà granché a coloro che non sono grandi appassionati di. Il finlandese è un buon atleta, come ce ne sono tanti nel panorama del massimo circuito. Capace di realizzare qualche exploit qua e là, compreso un piazzamento nella top-10 ai Mondiali di Seefeld 2019, è un ragazzo in grado di fare la propria figura in Coppa del Mondo, pur potendo frequentare i quartieri nobili delle classifiche solo saltuariamente. Un comprimario, insomma, la cui storia merita però di essere raccontata. Il ventisettenne di Lahti ha vissuto mesi veramente complicati. Durante lo scorso inverno ha dovuto interrompere bruscamente la propria stagione a causa di una, che lo ha costretto a fermarsi e a rinunciare alla possibilità di prendere parte ai Giochi olimpici di Pechino ...