Calcio | Infantino | ' ha il potere magico di unire le persone | serve speranza'

... questi sono i Mondiali, giocate a, 'the show must go on'. Se è servito scrivere alle 32 ... E anche l'appello del presidente Gianniai leader del G20 riuniti a Bali, per un cessate il ...Così ha scritto Giannisui social, proseguendo: ' Non siamo così ingenui da credere che ilpossa risolvere i problemi del mondo. Sappiamo che il nostro obiettivo principale come ...Roma, 16 nov. (Adnkronos/Xin) – Il calcio è molto più di uno sport perché ha il potere “magico unico di unire le persone”. Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino in un’intervista all’ag ...E anche l’appello del presidente Gianni Infantino ai leader del G20 riuniti a Bali, per un cessate il fuoco in Ucraina durante i Mondiali, finisce nello stesso flusso stonato che intreccia la realtà e ...