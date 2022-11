WWE | La rivalità tra The Miz e Dexter Lumis culminerà in un match con stipulazione speciale

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 15 novembre 2022) Nel corso dell’ultimo episodio di Raw, durante il segmento dedicato al Miz TV, è stato ufficializzato ilche porterà al termine la lungatra The Miz e. Lo scontro tra i due si terrà in occasione dell’episodio di Raw del 28 novembre ed avrà una, ecco nel dettaglio cos’è accaduto nell’episodio dello show rosso di ieri notte. The Miz prova a scusarsi ma Johnny Gargano annuncia ilThe Miz ha provato ad impietosire il pubblico in modo da uscirne pulito dalla controversia che lo lega a. The A-Lister ha chiesto rispetto nei confronti dei fan considerando la sua esperienza quasi ventennale in WWE senza mai prendersi un momento di pausa, The Miz ha poi parlato ...