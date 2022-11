Via Mercati | gruppo di giovani ruba addobbi natalizi | incastrati dal video

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Passeggiano, giocano, si divertono ed infine per scherzo decidono di vandalizzare l’addobboo di un negozio in via Mercanti nel centro storico di Salerno. È quanto rilevato da una telecamera disorveglianza di un esercizio commerciale situato nel cuore antico di Salerno che ancora una volta registra l’assenza di civiltà e la degenerazione di atteggiamenti che prolificano soprattutto nella fascia di popolazione più giovane. Nelsi assiste alla scena nella quale uno dei componenti delfa salire sulle proprie spalle l’altro per prendere un ombrello usato come decorazione. Un primo tentativo non riesce, mentre un secondo va a buon fine mentre due ragazze riprendono la scena con i propri smartphone e ridono per la goliardia incuranti del sacrificio ...