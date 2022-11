Ultime Notizie Roma del 15-11-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora essere in apertura anche l’Indonesia è quasi tutta al maschile gli eventi che si è aperto oggi a Bali al tavolo nella sezione di apertura anno seduto 41 partecipanti solo quattro le donne la presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni in questo viaggio è accompagnata da figlia Ginevra tra le altre donne presenti la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen è il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine lagarde La premier italiana ha parlato della guerra in Ucraina della crisi energetica di covid e salvaguardia della Libertà l’anno scorso anessuno avrebbe pensato che si sarebbe arrivati a questo con la guerra la crisi alimentare l’emergenza energetica ma non abbiamo permesso a nessuno di dirci sono state le parole di ...