Omicidio Diabolik | il pm chiede il rinvio a giudizio per Calderon | “Incastrato dal video”

(Di martedì 15 novembre 2022) È stato chiesto ieri, nel corso dell’udienza preliminare, dal Pubblico ministero ildi Raul Estebanpervolontario aggravato dal metodo mafioso. La pubblica accusa non ha dubbio circa il fatto che sia stato proprioche vestito da runner il 7 agosto del 2019 ha sparato in testa a Fabrizio Piscitelli mentre si trovava seduto sulla panchina nel parco degli Acquedotti. Prove a carico dell’indagato, secondo il pm, sarebbero “la bandana, il modo di camminare. Elementi indiscutibili”. Pesanti prove a carico Secondo l’accusa sarebbero diverse le prove a carico dell’indagato: ildel delitto di, nel quale secondo gli inquirenti è ben visibile, ma anche le dichiarazioni dell’ex compagna e le ...

...video dell'uccisione disi riconosce chiaramente Calderon. E poi, a incastrarlo ci sono 'le dichiarazioni della ex compagna e le intercettazioni'. Il killer è accusato anche dell'...... in aula, il rinvio a giudizio dell'uomo accusato dell'di Fabrizio '' Piscitelli, freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma. ...È stato chiesto ieri, nel corso dell’udienza preliminare, dal Pubblico ministero il rinvio a giudizio di Raul Esteban Calderon per omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. La pubblica accusa ...Vengono ritenuti dai pm "chiari e indiscutibili" gli indizi a carico di Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio ‘Diabolik' Piscitelli, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli ...