Michela Persico e Rugani derubati due volte in un mese | lei era da sola con il figlio | vuole cambiare casa

La vita a Torino per Daniele Rugani e la sua compagnaè diventata un vero e proprio incubo . Per ben due volte nel giro di un mese la casa del difensore della Juventus è stata presa di mira dai ladri . A denunciare i due tristi episodi ci ...A rompere il silenzio su quanto avvenuto è, compagna del calciatore della Juventus Daniele Rugani, che ha deciso di denunciare pubblicamente i due tentativi di rapina consecutivi subiti nel proprio appartamento a Torino nell'...La vita a Torino per Daniele Rugani e la sua compagna Michela Persico è diventata un vero e proprio incubo. Per ben due volte nel giro di un mese la casa del difensore della Juventus ...Rugani, allarme della compagna Michela Persico: «Non ce la facciamo più». Il racconto dei due episodi vissuti nella loro casa Michela Persico, compagna di Rugani, alla Gazzetta dello… Leggi ...