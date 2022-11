L' unico modo per salvare l' Ilva è attuare il piano industriale O sarà la fine

(Di martedì 15 novembre 2022) Acciaierie d’Italia, la società voluta da Pd e 5 stelle durante il governo Conte due per gestire l’di Taranto, partecipata da Invitalia e ArcelorMittal Italia, non ha più liquidità per pagare le ditte appaltatrici. E quindi o sospende i lavori, o le fa lavorare senza pagarle. La situazione era nota da mesi, ma la crisi energetica l’ha esasperata. E infatti tra le aziende creditrici c’è anche Eni, con cuiha un debito di 300 milioni per il gas. Il presidente, nominato dalla parte pubblica, Franco Bernabè lo dice pubblicamente da mesi, l’ultima volta durante il Forum Ambrosetti: “Dopo la perdita di maggioranza da parte di ArcelorMittal, Acciaierie ha vissuto sostanzialmente senza aver accesso al credito bancario: le nostre difficoltà sono importanti, non di mercato, ma di funzionamento dell’azienda in queste condizioni, in cui l’azionista di ...

