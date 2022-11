Emma Marrone | commenta con autoironia la sua vita sentimentale

L'auto ironia dinon passa inosservata. Oggi, 15 novembre 2022 , la popolazione mondiale ha raggiunto un nuovo traguardo : siamo ufficialmente 8 miliardi di persone . La notizia, senza precedenti, è stata ...In un'intervista esclusiva a Vanity Fair e in occasione dell'uscita del docufilm Sbagliata Ascendente Leone ,si racconta in un dialogo con Claudia Parzani , presidente di Borsa Italiana e scrittrice, in un numero speciale dedicato alla condizione femminile in Italia e all'indipendenza economica ...L'autoironia di Emma Marrone non passa inosservata. Oggi, 15 novembre 2022, la popolazione mondiale ha raggiunto un nuovo traguardo: ...Ecco il commento autoironico che ha scritto Emma Marrone parlando della sua vita sentimentale. Tutti i dettagli.