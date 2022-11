Luce

Sul tema delladisono gli adolescenti a guidare il cambio di sensibilità del Paese. Quando si parla ...Reuters ha inoltre rilevato che a 15.000 bambini di età compresa tra 6 e 17 anni è stata diagnosticata ladinel 2017, rispetto ai 42.000 del 2021. L'analisi del quotidiano a stelle e ... Disforia di genere, incremento del 315% degli adolescenti in cerca di un’altra identità - Luce Politici e studenti scendono in piazza per i diritti transgender e contro il governo dei nemici del ddl Zan. Senza curarsi di cosa è accaduto dove self-id e e carriera alias sono diventati legge e pro ...Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Sono gli adolescenti a guidare il cambio di sensibilità del Paese verso la disforia di genere, lincongruenza tra la propria identità di genere e il genere assegnato ...