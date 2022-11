Canottaggio | raduno a Sabaudia del Gruppo Olimpico in vista dei Mondiali di Belgrado

(Di martedì 15 novembre 2022) È iniziato ieri il ritiro deldella nazionale italiana di. Nelle acque digli azzurri, guidati dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, hanno cominciato i lavori che dureranno due settimane e termineranno il 27 novembre. L’appuntamento da curare è senza dubbio quello deidiche si terranno dal 3 al 10 settembre 2023. Rassegna iridata che assume ulteriore valore considerando che sarà anche il primo appuntamento che metterà in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. In particolare, gli atleti impegnati nel collegiale disono 52 (32 uomini e 20 donne). Di seguito l’elenco completo: CONVOCATI COLLEGIALE ITALIAStefano Oppo (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda ...

Dopo il collegiale di Belgrado, la squadra azzurra ditornerà a Sabaudia, che è stata scelta come sede del secondodella stagione 2022/2023 per il Gruppo Olimpico. Il Direttore Tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, ha convocato ...Francesco Cattaneo, DT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per il collegiale che si disputerà a Sabaudia dal 14 al 27 novembre. Saranno impegnati 52 atleti (32 uomini e 20 donne), il cammino verso le Olimpiadi di ...Sabaudia – Concluso il collegiale di Belgrado, sarà nuovamente Sabaudia la sede del secondo raduno della stagione 2022/2023 per il Gruppo Olimpico della Nazionale Azzurra di Canottaggio. Il DT Frances ...