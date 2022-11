VIDEO Roma - Torino 1 - 1 | l' espulsione di Mourinho

Sky Sport

A pochi minuti dal novantesimo José Mourinho, già stizzito per alcune precedenti decisioni di Rapuano, si fa espellere per proteste. Secondo lo ...... sono dunque 31 in totale coloro che sono presenti sulla piattaforma social di foto e. Anche ... nonché ex moglie dell'ex sindaco diGianni Alemanno, Isabella Rauti. Come su Facebook anche su ... Roma-Torino 1-1: video, gol e highlights Medicinema ha coinvolto Rolando Ravello come regista e supervisore di Il tempo dell'attesa: un coraggioso docufilm raccontato in prima persona e in autogestione da alcune pazienti oncologiche del ...Massimiliano Allegri e José Mourinho, ovvero il meglio che il calcio mondiale ha da offrire. Due grandissimi allenatori, tra i più grandi della storia del calcio. Un rapporto di amicizia consolidato n ...