Vendetta in tribunale di Montesano | rumors | guai enormi per la Rai

(Di lunedì 14 novembre 2022) Prosegue la querelle tra Enricoe la Rai. L'attore, dopo essere stato espulso da Ballando con le Stelle per aver indossato la maglietta della X Mas, non le manda a dire. Secondo il suo staff, infatti, la maglietta con il motto dannunziano "Memento audere semper" e il simbolo della X Flottiglia Mas "è stata vista dai rappresentanti Rai sia durante le prove della sua prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, sia nel montaggio senza alcuna obiezione". Solo però con la denuncia di Selvaggia Lucarelli, giudice del programma di Rai1, Viale Mazzini avrebbe preso provvedimenti. Da qui - stando a quanto scritto dal Corriere della Sera - la reazione dell'attore che avrebbe dato mandato a sui avvocati "di esaminare la situazione per tutelare al meglio la sua identità personale e la sua onorabilità", ribadendo che la maglietta era stata ...

Liberoquotidiano.it

... Paolo Roversi ' Black Money' ( SEM), Pasquale Ruju ' Il codice della' ( E/O), Melania ... Guido Carlo Alleva, avvocato del Foro di Milano; Giancarlo Girolami, presidentedi Asti; ...Il 10 ottobre gli educatori consegnano un resoconto al. Dopo le vacanze estive, il bambino è tornato a casa e non vuole più andare con il papà, piange, si dispera, in un'occasione, davanti ... Montesano, vendetta in tribunale: un enorme guaio per la Rai Una storia triste, con un epilogo ancora più doloroso perché coinvolge un’intera famiglia. Una coppia di genitori si separa, ma niente va liscio: è guerra per ...I Carabinieri della Compagnia di Partinico, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di ...