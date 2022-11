“Un vero delitto” Minzolini a valanga contro il reddito di cittadinanza

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nella puntata del 14 novembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, si approfondisce ildi. Per parlare di questa situazione viene interpellato Augusto, direttore de Il Giornale, profondamente critico con la misura di assistenzialismo fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e che ora il governo Meloni dovrebbe rivedere: “Ildeldi, che se fosse un sussidio regolato in maniera diversa avrebbe pure un senso, è proprio il fatto di far venire meno una sorta di ascensore sociale che c'è quando lavori, quando ti metti in gioco e rischi. Un bagaglio che fa parte del nostro Paese. Questo strumento crea un meccanismo con cui la gente si mette da parte, chiamiamoli i lavoratori ...

Agenzia ANSA

Ora, èche la strage di via D'Amelio, come comprovato dalla documentazione relativa ai lavori ...della tesi dell'accelerazione dimenticano è che se Riina si era determinato a compiere un......conversano sui contenuti della propria opera con un "Altro da sé" alla ricerca del proprio"... il vice questore si trova alle prese con unapparentemente indecifrabile, nel quale è ... Edward Norton, in 'Glass Onion' un miliardario da odiare - Cinema “Il vero delitto del reddito di cittadinanza, che se fosse un sussidio regolato in maniera diversa avrebbe pure un senso, è proprio il fatto di far venire meno una sorta di ascensore sociale che c’è ...Dopo il boom dell’esordio, "Knives Out" diventa una saga. «Il trucco è far divertire gli spettatori», spiega il regista di ...