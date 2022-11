Spal | De Rossi punta un esubero della Roma

L'allenatore della, Daniele De, ha parlato dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Benevento: 'E' una partita che non mi è piaciuta come col Sudtirol. Dopo il vantaggio smettiamo di giocare e non gli ......centrato il suo primo successo con il Benevento che ha espugnato il rettangolo di gioco della...minuti degli avversari allenati dal mio amico - campione del mondo (Italia 2016) Daniele De. ...Scusate il ritardo. Sette partite per la prima vittoria della gestione Cannavaro, 70 giorni di digiuno da successi interrotti dal blitz di Ferrara contro la Spal di De Rossi, che ha permesso al ...Qualche appunto sparso, a mente fredda, sulla bruciante sconfitta interna della SPAL col Benevento nel contesto della tredicesima di campionato. Ora tocca soprattutto a De Rossi capire cosa non funzio ...