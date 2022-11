Sozza 4 per il Corsport | rigore per la Fiorentina | gol del Milan da annullare

(Di lunedì 14 novembre 2022) Voto quattro al’arbitro di2-1. È quanto scrive il Corriere dello Sport: Pesantemente insufficiente l’ultima diin A prima di diventare internazionale (gennaio 2023): manca unalla Viola, la rete del 2-1 viziata da un fallo chiaro su Terracciano (braccio sinistro di Rebic sulle braccia del portiere). Male anche il VAR. Bravo, va riconosciuto,sul contatto Kalulu-Biraghi: prima il pallone. Intervento in salto (primo elemento), in scivolata, di Tomori su Ikoné: c’è un contatto evidente fra la gamba destra del rossonero e la coscia sinistra del viola, basterebbe quello, in più entrambi vanno sul pallone, l’ultimo tocco è di Ikoné col pallone che resta nella disponibilità. Era OFR e. FALLO NETTO Braccio sinistro di Rebic ...

Arbitro:di Seregno 6. Note: cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Diaz, Barak, Saponara, Mandragora, Jovic, Italiano. Angoli: 7 - 5la Fiorentina. Recupero: 3'; 5'. ...Anche Enrico Varriale si associa all'indignazione socialle decisioni diin Milan - Fiorentina . I viola reclamano un rigore non concesso nella ripresacontatto Tomori - Ikone, oltre all'annullamento del gol del definitivo 2 - 1 scaturito da ...Sul Corriere dello Sport: "Resurrezione”, “Doppietta di Kean, sigillo di Milik: sesta vittoria di fila per i bianconeri”, “La Juve batte anche la Lazio: Max da ...Il Milan batte nei minuti di recupero la Fiorentina tra mille polemiche per l'arbitraggio di Sozza. La squadra di Pioli va in vantaggio dopo neanche due minuti, si fa riprendere dalla Fiorentina, risc ...