MTV EMA 2022 | red carpet e tutti i vincitori | c’erano anche due italiani

(Di lunedì 14 novembre 2022) Gli MTV EMAsi sono tenuti live da Düsseldorf, in Germania, condotti da Rita Ora e Taika Waititi. Ovviamente Taylor Swift si è portata a casa il maggior numero di premi: ha vinto nella categoria Best Longform Video con il video di All Too Well nella sua versione da dieci minuti; il Best Artist; il Best Video sempre con All Too Well, ma nella sua versione più breve; eil Best Pop. Tra gli altrida segnalare Nicki Minaj che si è portata a casa il Best Song e il Best Hip Hop; ei Pinguini Tattici Nucleari trionfatori del Best Italian Act. MTV EMA, la lista completa deiBEST ARTIST Adele Beyonce? Harry Styles Nicki Minaj ROSALÍATaylor Swift – VINCITORE BEST SONG Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito Harry Styles – As It Was Jack Harlow – ...