Maltrattamenti su anziani | scattano due arresti in un centro in Irpinia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (AV) – I carabinieri del Comando provinciale di Avellino stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante operatrici socio-sanitarie in servizio in una casa di riposo di Cervinara, in provincia di Avellino. Le due operatrici, residenti in provincia di Caserta, rispettivamente a Cervino e Santa Maria a Vico, sarebbero state responsabili dinei confronti degliospiti. I carabinieri del Nas di Salerno stanno procedendo ad una serie di controlli e verifiche all’interno della struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Legavano al letto gliospiti della casa di riposo, li abbandonavano per ore nelle loro stanze e quando si lamentavano cominciavano iprima verbali poi anche fisici. Vivere nella struttura "La casa di ...... per le ipotesi di reato dicontro familiari o conviventi , sequestro di persona e ...di dare riscontro alla denuncia presentata da un ex dipendente di una casa di riposo per, ...I carabinieri del Comando provinciale di Avellino stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante operatrici socio-sanitarie in servizio in una casa di riposo ...