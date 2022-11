(Di lunedì 14 novembre 2022)haal GF? Nella sua clip di presentazione il modello 28enne aveva detto di essere “attualmente single ma innamorato di una sola donna per tutta la vita che mi chiama papà”. Con queste parole, dunque, aveva confermato la fine della storia d’amore con Manuela Carriero conosciuta a Temptation Island. Ma le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ha mentito al GF Vip Nella sua clip di presentazione il modello 28enne aveva detto di essere 'attualmente single ma innamorato di una sola donna per tutta la vita che mi chiama papà' . ..., tra gli attuali Vipponi del Grande Fratello Vip , è entrato nella Casa dichiarandosi single , dopo la fine della sua relazione con Manuela Carrier o, conosciuta nel corso dell'ultima ...Luciano Punzo ha mentito al GF Vip Un video lo smaschera, il Vippone si tradisce da solo, ecco cosa è successo.Mentre stava lavando i piatti con Sarah Altobello, Luciano Punzo ha fatto un discorso che non è piaciuto per niente ai fan del GF Vip. L’ex volto di Temptation Island, parlando dell’amore di oggi e di ...