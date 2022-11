Istanbul | l' attentatrice è siriana | ' Addestrata dal Pkk | ha confessato' - Esteri - quotidiano net

I curdi armati dientro l'attacco. Ankara punta il dito contro 'i Paesi che sostengono queste organizzazioni terroristiche'. E respinge la condoglianze degli Stati Uniti. Decine di arresti, tra cui la ...Una persona stata arrestata per l'attentato avvenuto ieri in una affollata strada del centro di. Il bilancio di sei morti e 81 feriti, cinque dei quali sono ricoverati in terapia intensiva. La vita di due di loro in pericolo. Altre 39 persone sono gi state dimesse dagli ...Sono state arrestate 22 persone sospettate di aver orchestrato l'attentato che ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 81 per le strade di Istanbul. Il… Leggi ...Nel pomeriggio di domenica 13 novembre, un’esplosione improvvisa ha sconvolto il centro della città turca di Istanbul, in una via pedonale altamente ...