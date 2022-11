Il canone Rai resterà in bolletta? Cosa è stato deciso per il 2023

Ilresterà nella bolletta elettrica anche nel 2023. "Le voci di un'esclusione deldalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate" ...Le voci di un'esclusione deldalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate. Così una nota del Mef. La milestone Pnrr - prosegue il Tesoro - trova il suo fondamento ...Le voci di un'esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate. Così una nota del Mef. La milestone Pnrr - prosegue il Tesoro ...Il requisito del pagamento trasparente per gli utenti finali, come chiede l'Agcom, è stato soddisfatto. Dato il lungo lavoro istruttorio in fase di svolgimento, sono infondate le voci inerenti l'esclu ...