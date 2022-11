G20 | Biden e Xi si stringono la mano a Bali | dobbiamo gestire la competizione Usa-Cina

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il presidente Usa, Joe, e quello cinese, Xi Jinping , si sono stretti la, all’inizio del loro incontro a margine del G20 di, in Indonesia. Si tratta del primo colloquio di persona...

Al suo primoda presidente del Consiglio, a meno di un mese dal suo giuramento, Giorgia Meloni ...si troverà quindi ad affrontare un dialogo diplomatico con il presidente americano Joee il ...... Xi Jinping , si sono stretti la mano, all'inizio del loro incontro a margine deldi Bali , in Indonesia. Si tratta del primo colloquio di persona tra i due leader, da quandoè presidente. "...Curiosità reciproca. Sarà questo il sentimento prevalente all’arrivo di Giorgia Meloni che tra domani e dopodomani parteciperà al G20 in programma a Bali, in Indonesia.L'incontro al G20 di Bali dopo gli attacchi della premier a Pechino, la difesa di Taiwan e i ringraziamenti al Dalai Lama ...