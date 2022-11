Droga nel sottoscala | la scoperta dei Carabinieri nel Napoletano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArpino di Casoria (Na) – Un’importante quantità di sostanza stupefacente già confezionata e pronta per lo spaccio – nascosta in una cantinola – è stata rinvenuta neldel complesso di edilizia popolare di via Pascoli ad Arpino di Casoria daidella locale stazione. Sono state sequestrate 241 dosi di hashish e tre panetti della medesima sostanza per un totale di 750 grammi, 454 dosi di marijuana per un peso complessivo di 400 grammi oltre a diverso materiale per il taglio e il confezionamento della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

