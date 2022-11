Zeman | ”Il sistema convinse Sensi che con me in panchina non avrebbe mai vinto nulla”

(Di domenica 13 novembre 2022)al Corsera … Roma è la sua città d’adozione.“Vivo qui da 25 anni, ho allenato entrambe le squadre, e sia i laziali sia i romanisti mi vogliono ancora bene”. Nel 1997 ad allenare la Roma andò lei. “La Lazio mi aveva esonerato. Suona il telefono: ‘Sono il presidente’. Buttai giù: ‘E io sono Napoleone’. Eraper davvero”. Come andò con la Roma?“Il campionato 1998-1999 fu un calvario di torti arbitrali, che costarono alla mia Roma almeno 21 punti. A Udine ci inventarono un rigore contro. Avevamo un attaccante, Fabio Junior, immeritatamente detto l’Uragano blu, che non segnava mai; quando finalmente fece un gol, glielo anrono, non si è mai capito perché. Episodi assurdi. I calciatori videro che i loro sforzi erano inutili, e qualcuno mollò. La quartultima giornata perdemmo 4 a 5 con ...

