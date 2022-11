Tutankhamon | i misteri chiariti dalla scienza a 100 anni dalla scoperta della tomba

(Di domenica 13 novembre 2022) Per celebrare il centenario, avvenuto nel novembre del 1922, ecco un mini ripasso delle principali scoperte fatte nell’ultimo secolo, e delle tante domande ancora aperte sulla vita, e la morte, del “faraone bambino”

... la tomba piena di tesori del giovane faraone egiziano, a volte chiamato anche Re Tut. ... Rimangono tuttavia molti, tra cui la parentela del giovane faraone con la regina Nefertiti (...Il 4 novembre 1922 l'archeologo Howard Carter trovò l'ingresso verso la tomba del faraone 'bambino', il tesoro più prezioso dell'antico ... Antichi Egizi a Venezia, inaugurata la mostra “Tutankhamon, 100 anni di misteri” Il presidente del Consiglio regionale Ciambetti al taglio del nastro a palazzo Zaguri. «Un migliaio di reperti si affiancano alla realtà virtuale per una ...Circa un centinaio visitatori alle 11.15 hanno atteso in coda all'esterno della mostra “Tutankhamon, 100 anni di misteri” allestita da Venice Exhibition Srl nel palazzo trecentesco in campo San Mauriz ...