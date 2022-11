Turchia | forte esplosione in centro Istanbul Morti e oltre 50 feriti

(Di domenica 13 novembre 2022) E' di almeno 6e 53il tragico bilancio della potenteche ha scosso la centralissima via Istiklal, nel cuore di, in. Il bilancio, reso noto dal presidente ...

- E' di almeno 6 morti e 53 feriti il tragico bilancio della potente esplosione che ha scosso la centralissima via Istiklal, nel cuore di Istanbul, in. Il bilancio, reso noto dal presidente ...1' DI LETTURA Intorno alle 16.20 (14.20 Italiane) si è registrata unaesplosione nel centro di Istanbul, in. Sei persone sono morte e 53 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autirità turche. Il bilancio però potrebbe aggravarsi. Quello di ...Forte esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia, intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia): sei persone sono morte e 53 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autirità turche.Una bomba nascosta all’interno di una borsa è stata fatta esplodere in una delle strade più frequentate di Istanbul provocando almeno 6 morti e 53 feriti. Quello che il presidente Recep Tayyip Erdogan ...