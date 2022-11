Qatar 2022 | i convocati della Nazione ospitante

(Di domenica 13 novembre 2022) Il CT Felix Sanchez ha diramato la lista deidelper la Coppa del Mondo da giocare in casa. La nazionale del Paesearriva con molto entusiasmo e slancio alla manifestazione. Sia perché è la prima volta alla fase finale del Mondiale, sia perché arriva da campione in carica dell’ultima Coppa d’Asia. Per quanto qualificata come organizzatrice, ilha anche vinto il suo girone con 7 vittorie e 1 sola sconfitta. Ilsi trova nel gruppo A con Ecuador, Senegal e Olanda: esordio domenica 20 novembre contro l’Ecuador, poi il 25 con un Senegal probabilmente ancora orfano di Sadio Manè. Il girone si chiuderà contro l’Olanda il 29 novembre., la lista dei padroni di casa PORTIERI Saad Al Sheeb ...

